Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα Πέμπτη στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 19 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά το πρωί πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-01-2024

Αραιές νεφώσεις οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν στο Ιόνιο να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 19 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.