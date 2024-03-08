Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θα σημειωθούν στα Α και Ν , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν αρχικά Δ βαθμιαία Β στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.

Το Σάββατο , Σε όλη τη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 στα ΝΑ τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Τέλος τη Δευτέρα σχεδόν αίθριος καιρός , ωστόσο από το απόγευμα στα ΒΔ θα αρχίσουν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα πελάγη 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: ΒΔ έως ΒΑ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , με τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.