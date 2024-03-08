Λογαριασμός
Χωρίς αξιόλογες βροχές το Σ/Κ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή. Άστατος θα είναι ο καιρός και τη νέα εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες,   θα σημειωθούν στα Α και Ν , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.   Οι Άνεμοι θα πνέουν αρχικά Δ βαθμιαία  Β στο Αιγαίο 4 με 6   μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15  βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19  βαθμούς.  

Το Σάββατο  , Σε όλη τη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β θα σημειωθούν  ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 στα ΝΑ τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Την Κυριακή Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Τέλος τη Δευτέρα σχεδόν αίθριος καιρός , ωστόσο από το απόγευμα στα ΒΔ θα αρχίσουν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ  και πρόσκαιρα στα πελάγη 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , και αρκετή ηλιοφάνεια.   Άνεμοι: ΒΔ έως ΒΑ  3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα  , με τοπικές  βροχές  στα γύρω ορεινά.  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
