Το Δεκέμβριο του 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μερικών μηνών μόλις πρωθυπουργός τότε, είχε δηλώσει πως τα Χριστούγεννα θα έκλεβε λίγο χρόνο για να πάει στο βουνό, και λέγοντας πως “εκεί παίρνω τις σημαντικές αποφάσεις” θα αποφάσιζε για το πρόσωπο που θα πρότεινε για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πέντε χρόνια μετά, την ίδια απόφαση καλείται να λάβει και πάλι, έχοντας όμως στο ζύγι της συγκεκριμένης πολιτικής απόφασης το βάρος της εξαετούς πλέον κυβερνητικής θητείας με τη φθορά που αυτή μπορεί να προκαλεί, αλλά και τις ισορροπίες στο εσωτερικό της ΝΔ και την ευρύτερη αποδοχή της επιλογής του, που φαίνεται να υπολογίζει, πριν πάρει την απόφασή του.

Παρά το γεγονός της συνταγματικής αναθεώρησης που έβγαλε από τους παράγοντες του προεδρικού γρίφου, τη διάλυση της Βουλής, καθώς πλέον η κυβερνητική πλειοψηφία αρκεί για να υπερψηφίσει το νέο πρόσωπο της Προεδρίας, και δεν απαιτείται απαραιτήτως αυξημένη πλειοψηφία, παρόλα αυτά εκτός από την αριθμητική, το δυσκολότερο κομμάτι είναι οι πολιτικές ισορροπίες που θα αντικατοπτρίζει και το κατά πόσο ευρέως αποδεκτό θα είναι το νέο πρόσωπο.

Η δεδηλωμένη απόφαση ορισμένων γαλάζιων βουλευτών να μην επιθυμούν επανεκλογή της Κατερίνας Σακκελαροπούλου στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα – ειδικά μετά το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών- αυτομάτως κατέστησε το θέμα και σε εσωκομματικό γρίφο. Εξ αυτού ορμώμενοι υπάρχουν και εκείνοι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού που φέρονται να έχουν προτείνει στον ίδιο, επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου ο χρόνος να μη λειτουργήσει “διαβρωτικά” στην κυβερνώσα παράταξη και παρατείνεται μία συζήτηση που μπορεί να προκαλέσει εσωκομματικές τριβές αλλά και ένα κλίμα “ασέβειας” τόσο προς το θεσμό όσο και προς το πρόσωπο της κ. Σακελλαροπούλου.

“Είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν υπάρχει καμία απόφαση από τον Πρωθυπουργό και δεν έχει και καμία αξία αυτή τη στιγμή να μπούμε σε καμία τέτοια διαδικασία σεναριολογίας. Ούτε παραγωγικό είναι, ούτε αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, προφανώς, που θα συζητηθεί στην ώρα του, η οποία δεν είναι τώρα”, ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, για τα σενάρια που διακινούνται σχετικά με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.

Αυτή άλλωστε είναι και η επαναλαμβανόμενη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσες φορές κλήθηκε να απαντήσει για το θέμα, χαρακτηρίζοντας την συζήτηση που άνοιξε “πρόωρη και προσβλητική για τον θεσμό και την κ. Σακελλαροπούλου”.

Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού πάντως, δηλώνουν ότι η σχετική κουβέντα δεν έχει ανοίξει ούτε καν μεταξύ ενός στενού πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου, δηλώνοντας ότι και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τις σκέψεις και τις προθέσεις του πρωθυπουργού και επαναλαμβάνουν τα σχόλια περί πρόωρης συζήτησης. “Εγώ είμαι βέβαιος ότι επειδή ο Πρωθυπουργός σκέφτεται σύμφωνα με συνταγματική τάξη, όταν έρθει εκείνη η ώρα, η επιλογή του θα είναι τέτοια που θα έχει ευρύτερη αποδοχή”, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

Μία δήλωση που θα μπορούσε κατά πολλούς να αποκλείει τα πρόσωπα που προέρχονται από τους κόλπους της ΝΔ, τις “κομματικές επιλογές”, όπως σχολίαζαν πηγές της ΝΔ, οι οποίες ναι μεν θα τηρούσαν τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά δεν θα κάλυπταν το προαπαιτούμενο της “ευρύτερης πολιτικής αποδοχής” που φαίνεται να αποτελεί ισχυρό παράγοντα για την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην πρώτη «κατηγορία» φαίνεται να ανήκει το όνομα του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο οποίος χαίρει ευρύτερης εκτίμησης και προφανώς θα συσπειρώσει τους βουλευτές της ΝΔ, όμως υπάρχουν σκέψεις για την πιθανότητα να αντικατοπτρίζει μία αμιγώς γαλάζια επιλογή που δεν θα προσελκύσει την ευρύτερη συναίνεση που θα επιδιωχθεί. Αντιθέτως ένα ευρύτερα αποδεκτό πρόσωπο, όπως αυτό του Γιάνη Στουρνάρα που διετέλεσε και Υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά - Ευάγγελου Βενιζέλου και “φιγουράρει” στην προεδρική ονοματολογία, υπάρχει ανησυχία μήπως εγείρει εσωκομματικές ενστάσεις στη ΝΔ και κυρίως στην Καραμανλική πλευρά. Και αν στα “εύκολα” προεδρικά σενάρια για τη ΝΔ, θα ονοματίζονταν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, προς ώρας οι σχέσεις της “ηγετικής τριανδρίας της ΝΔ” δεν βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση ενώ τόσο ο κ. Καραμανλής όσο και ο κ. Σαμαράς δεν εμφανίζονται θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση η Βουλή θα πρέπει να συνεδριάσει για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το αργότερο έως τις 13 Φεβρουαρίου αλλά δεδομένο είναι πως μία τόσο κρίσιμη απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί την τελευταία στιγμή και ενώ οι φαίνεται να υπάρχουν ήδη ενδοκυβερνητικές εισηγήσεις για επίσπευση των διαδικασιών το αργότερο στις αρχές του χρόνου.

Να σημειωθεί εδώ πως για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας προβλέπονται έως και πέντε ψηφοφορίες και μάλιστα στην τελευταία εξ’ αυτών αρκεί σχετική πλειοψηφία. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως θεωρούν δεδομένο πως δεν θα υπάρξουν βουλευτές της ΝΔ που καταψηφίσουν την πρόταση του κόμματός τους, η οποία όμως θέλουν να συγκεντρώνει και ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά.

