Νέο κύμα κακοκαιρίας: - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, αξιοσημείωτη μεταβολή με κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή 15/12, ενώ έντονη κακοκαιρία θα επικρατήσει το Σάββατο 16/12.

Ο ατμοσφαιρικός κυματισμός πάνω από την Ευρώπη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα μας και το σχηματισμό βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα δώσει τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο, καθώς και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.

Αναλυτικά:

Για την Παρασκευή 15/12 αναμένεται μεταβολή του καιρού, αρχικά στα δυτικά και βόρεια, και προοδευτικά στα περισσότερα ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, αρχικά στα δυτικά και το βράδυ σε αρκετές περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας και του Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και από το απόγευμα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Το Σάββατο 16/12 έντονη κακοκαιρία θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη, οι οποίες θα επηρεάσουν πεδινές περιοχές στα βορειότερα τμήματα των περιοχών αυτών καθώς και πεδινά τμήματα του Έβρου.Στον χάρτη 3, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος χιονιού στη χώρα μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής 17/12.

Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγάλη πτώση της τάξης των 8-12 βαθμών σε ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.