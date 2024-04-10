Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενώ στα δυτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά της Ηπείρου να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
