Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β , θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η έντασή τους θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα

Τέλος το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β – ΒΑ ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα Α μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

