Αύριο Πέμπτη , ενισχύονται πάλι οι Βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν  στο Ιόνιο Δ  3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Β  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.  Οι  Άνεμοι θα πνέουν Β , θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η έντασή τους θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα

Τέλος το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β – ΒΑ ορεινά ίσως σημειωθούν  τοπικές μπόρες.  Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6  μποφόρ  και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β  3 με 4 και στα Α μέχρι 5 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς 

