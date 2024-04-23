Σήμερα Τρίτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια , και στα ΒΔ μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι Άνεμοι Α – ΝΑ 5 με 7 μποφόρ , στα πελάγη 8 κι στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 27 βαθμούς, στην Κρήτη έως 30 βαθμούς.

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά και Βόρεια και κυρίως στα ΒΔ . Άνεμοι στο Ιόνιο ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Δ – ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ.

Τέλος την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β και την Παρασκευή μόνο στα ΒΔ ίσως βρέξει. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη , και άνοδο την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής και βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι: Α - ΝΑ 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

