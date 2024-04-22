Σήμερα Δευτέρα Τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες. Το απόγευμα τοπικές μπόρες στα Κ και Β κυρίως ορεινά. Οι Άνεμοι Α – ΝΑ 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.

Την Τρίτη Τοπικές βροχές στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια , στα ΒΔ μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι ΝΑ 5 με 7 στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια.

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά και Βόρεια και κυρίως στα ΒΔ . Άνεμοι στο Ιόνιο ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 5 με 7 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ.

Τέλος την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β και την Παρασκευή μόνο στα ΒΔ ίσως βρέξει. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη , και άνοδο την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής. Άνεμοι: ΝΔ έως NA 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

