Άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας αυτήν την εβδομάδα , με μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τους Νοτιάδες να διαδέχονται οι Βοριάδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα Τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες. Το απόγευμα τοπικές μπόρες στα Κ και Β κυρίως ορεινά.  Οι Άνεμοι  Α – ΝΑ   3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 18  βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22  βαθμούς.

Την Τρίτη Τοπικές βροχές στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια  , στα ΒΔ μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Άνεμοι ΝΑ 5 με 7 στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια.

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν  στα Δυτικά και Βόρεια και κυρίως στα ΒΔ . Άνεμοι στο Ιόνιο ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 5 με 7 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ. 

Τέλος την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β και την Παρασκευή μόνο στα ΒΔ ίσως βρέξει. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη , και άνοδο την Παρασκευή.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής.   Άνεμοι: ΝΔ έως NA    3 με 5  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς   

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς 

