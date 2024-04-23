Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιά βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια 7 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και τη νύχτα θα συνεχιστούν μόνο στη δυτική Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Στερεά, την Ηπειρο και το βόρειο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν στην Ηπειρο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 6 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια και από το βράδυ και στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και γρήγορα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ και στην Εύβοια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις και από το απόγευμα αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στις Κυκλάδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου τις νυχτερινές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στο νότιο Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 με 8, όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Πηγή: skai.gr

