Αυξημένη είναι η σκόνη από τη Σαχάρα το επόμενο διήμερο στη χώρα μας, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να αναμένονται αύριο Τρίτη.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη.

Όπως αναφέρει και ο επικεφαλής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, «σκόνη είναι θα περάσει».

Ο ίδιος σημειώνει πως από Τετάρτη και περίπου μέχρι το τέλος της εβδομάδος η σκόνη δε θα μας απασχολήσει ξανά.

🍃🌪️ ΣΚΟΝΗ ΕΙΝΑΙ , ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !

✅Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αυξημένη η σκόνη το επόμενο διήμερο, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αύριο Τρίτη . Υπομονή μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης όπου θα απομακρυνθεί γρήγορα από δυτικά προς ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δεύτερα (22/4)

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με ένταση στα νότια 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 21 με 24 και στην Κρήτη τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θράκη νεφώσεις με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 20 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου μέχρι 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στη νοτιοανατολικη Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 22 και στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 24 και στη βόρεια Κρήτη έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί στα βόρεια 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ και στα νότια 5 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με λίγες τοπικές βροχές. Τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών από τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις και από αργά το απόγευμα σποραδικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Εως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-04-2024

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες.

Νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στη νότια Ελλάδα και ως προς τις ελάχιστες στη βόρεια.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 και στη βόρεια Κρήτη λόγω των νοτίων καταβατικών ανέμων τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και τη νύχτα θα συνεχιστούν μόνο στη δυτική Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Στερεά, την Ηπειρο και το βόρειο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν στην Ηπειρο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 6 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια και από το βράδυ και στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου απο 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και γρήγορα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ και στην Εύβοια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις και από το απόγευμα αίθριος.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στις Κυκλάδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2024

Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Από αργά τη νύχτα στα δυτικά αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων με την εκδήλωση τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία γρήγορα θα περιοριστεί στα ανατολικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 21, στα βόρεια τους 22 με 24, στα κεντρικά τους 24 με 26 και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-04-2024

Αρχικά στα δυτικά και αργότερα και στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση από τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα μέχρι τις απογευματινές ωρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-04-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

