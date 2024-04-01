«Σε κλοιό» αφρικανικής σκόνης και ζέστης η χώρα- Πότε υποχωρεί το φαινόμενο

Ποδαρικό με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη έκανε ο Απρίλιος.

Χαρακτηριστικές είναι ο εικόνες που θα είδαμε, με περιοχές της Αθήνας να «πνίγονται» από το κύμα σκόνης.

Όπως λένε οι ειδικοί, η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ, ενώ οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Αφρικανική σκόνη – ομίχλη – και υψηλές θερμοκρασίες ήταν το «σκηνικό του καιρού» σήμερα για την Αττική.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το σύννεφο αφρικανικής σκόνης που έχει σκεπάσει τον αττικό ουρανό, συνθέτοντας ένα θολό τοπίο πάνω από τα κτίρια της πρωτεύουσας.

Οι μάσκες ξαναβγήκαν έστω και με μία μικρή υπενθύμιση για κάποιους αφού η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και καθιστά δύσκολη την καθημερινότητα των πολιτών.

Η τριπλέτα σκόνης – ομίχλης και θερμοκρασίας ρεκόρ – σύμφωνα με τους ειδικούς είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.



«Δυστυχώς θα τα βλέπουμε εντονότερα και συχνότερα και οι ποσότητες θα είναι μεγαλύτερες αλλά και η συχνότητα θα είναι πιο μεγάλη, και κυρίως αυτό συνδυάζεται με την κακή ποιότητα του αέρα» αναφέρει ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ.

Οι ειδικοί πάντως χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για τις ευπαθείς ομάδες.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης συνόψισε πως εφόσον βλέπουμε την ατμόσφαιρα να έχει αυτό το πορτοκαλί καλό θα είναι να αποφύγουμε την έκθεση και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα κάνοντας χειρονακτικές ή άλλες φυσικές δραστηριότητες

Η σκόνη που φτάνει από την Αφρική περιέχει μεταφερόμενα σωματίδια που μπορούν να ενσωματωθούν με γύρη, βακτήρια και μύκητες δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τοξικό και επικίνδυνο μείγμα για τον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως για το αναπνευστικό σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της εποχής, υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα συνέβαλαν στο να κάνουν την ατμόσφαιρα ακόμη πιο αποπνικτική.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ήταν το χαρακτηριστικό και αυτής της ημέρας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας μας και τη Δευτέρα 01/04, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, 227 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 25 °C, ενώ η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφτηκε στη Λιβαδειά με 31 °C.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι την Κυριακή 31/03 ο αριθμός των μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 25 °C, ήταν 148.

Είναι ενδεικτικό ότι χαρακτηριστικά στην Αττική, η θερμοκρασία τυπικά αυτή την εποχή θα έπρεπε να κυμαίνεται στους 19 βαθμούς και τις τελευταίες ώρες «άγγιξε» τους 27.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος του Σκάι, Χριστίνα Σούζη, το κύμα της αφρικανικής σκόνης φαίνεται να αποχωρεί κατά πολύ αύριο μετά το μεσημέρι, κινούμενο προς τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Την Τετάρτη, η ατμόσφαιρα θα είναι πλέον σχετικά καθαρή κι έτσι αναμένεται να παραμείνει μέχρι τουλάχιστον το τέλος της εβδομάδας.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνουν και αύριο στα κεντρικά και τα νότια ενώ θα πέσουν ελαφρώς στα δυτικά και τα βόρεια, παραμένοντας σε κάθε περίπτωση, αυξημένες για την εποχή.

Ενδεικτικά, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, την Κρήτη και την Α. Πελοπόννησο, ειδικά στην οποία ο υδράργυρος φαίνεται να «αγγίζει» μέχρι και τους 32 βαθμούς.

Ο υδράργυρος θα πέφτει προοδευτικά μέχρι την Παρασκευή, παραμένοντας πάντα σε υψηλά επίπεδα, για να ανέβει κι άλλο το σαββατοκύριακο.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα δεδομένα δεν αποκλείουν μια ενδεχόμενη αλλαγή στην κυκλοφορία των ανέμων με δυτικά συστήματα που θα φέρουν βροχές απ' τα μέσα του μήνα κι έπειτα.

Σε κάθε περίπτωση η επαναφορά σε ένα αρκετά πιο ψυχρό σκηνικό καιρού είναι μάλλον απίθανη χωρίς και πάλι αυτό να συνεπάγεται ένα de facto πολύ θερμό καλοκαίρι.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 02-04-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις, βαθμιαία η σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, όπου θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-04-2024



Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

