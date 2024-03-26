Σε όλη τη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ από τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν και ανατολικότερα.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και βαθμιαία στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 5 με 6 μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 23 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 στρεφόμενοι τις προμεσημβρινές ώρες σε νότιους νοτιοανατολικούς 3 έως 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις απογευτινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5, στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις βραδινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Στην Κρήτη αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς 4 με 5, ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, ενισχυόμενοι τη νύχτα σε 5 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια έως 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 4 με 5, στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-03-2024

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα πολύ γρήγορα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και μέχρι τις πρωινές ώρες θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στο ανατολικό Αιγαίο τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και βαθμιαία από το απόγευμα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

