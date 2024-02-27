Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λίγες βροχές Τρίτη και Τετάρτη , από αργά το απόγευμα της Πέμπτης και από τα Δυτικά επιδείνωση του καιρού , έτσι την Παρασκευή βροχές , καταιγίδες και ενισχυμένοι νοτιάδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη , Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το Α  Αιγαίο , και πιθανόν στα Α Ηπειρωτικά , αρχικά θα σημειωθούν  τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα  σποραδικές καταιγίδες , βαθμιαία  όμως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι Α ΝΑ 4 με 5 μποφόρ , στα ΝΑ 6 με 7 με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 18 με 20  βαθμούς.

Την Τετάρτη στα Α Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6  και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια.

Την Πέμπτη Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγη συννεφιά . Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές  με τοπικές βροχές , που από το βράδυ στα Δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή θα εκδηλωθούν Βροχές και τοπικές καταιγίδες , αλλά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα και από τα Δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.   Συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής.  Άνεμοι:  Α  3 με 4  μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Β – ΒΔ  2 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε Ν – ΝΑ  με την ίδια ένταση.  Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark