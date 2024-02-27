Σήμερα Τρίτη , Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το Α Αιγαίο , και πιθανόν στα Α Ηπειρωτικά , αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες , βαθμιαία όμως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι Α ΝΑ 4 με 5 μποφόρ , στα ΝΑ 6 με 7 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 18 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη στα Α Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια.

Την Πέμπτη Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγη συννεφιά . Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές με τοπικές βροχές , που από το βράδυ στα Δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή θα εκδηλωθούν Βροχές και τοπικές καταιγίδες , αλλά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα και από τα Δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής. Άνεμοι: Α 3 με 4 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Β – ΒΔ 2 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε Ν – ΝΑ με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

