Δευτέρα Αρχικά σε όλη τη χώρα θα υπάρχει συννεφιά , με τοπικές βροχές και κυρίως στα Α και Ν σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην ΝΑ νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 , στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 8 μποφόρ. με εξασθένηση. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 18 με 19 βαθμούς.

Την Τρίτη , Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, και το Α Αιγαίο , αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες , γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι ΝΑ στο Ιόνιο , Α-ΒΑ στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη στα Α Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια.

Πέμπτη και Παρασκευή βροχερός καιρός , Νότιοι Άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Άστατος , με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: ΝΑ 4 με 6 μποφόρ , από το απόγευμα ΒΑ μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακά από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Α 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

