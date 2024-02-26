Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άστατος ο καιρός αυτήν την εβδομάδα , περισσότερες και εντονότερες ,θα είναι οι βροχές ,σήμερα Δευτέρα και την Παρασκευή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Δευτέρα  Αρχικά σε όλη τη χώρα θα υπάρχει συννεφιά ,  με τοπικές βροχές και κυρίως στα Α και Ν   σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην ΝΑ  νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν  Ν  4 με 6 , στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 8 μποφόρ.  με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 18 με 19 βαθμούς.

Την Τρίτη , Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, και το Α  Αιγαίο , αρχικά θα σημειωθούν  τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα  σποραδικές καταιγίδες , γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι ΝΑ στο Ιόνιο , Α-ΒΑ στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη στα Α Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια.

Πέμπτη και Παρασκευή βροχερός καιρός , Νότιοι Άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.   Άστατος , με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι:  ΝΑ   4 με 6 μποφόρ , από το απόγευμα ΒΑ μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακά από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Α  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark