Σε εξέλιξη βρίσκεται κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από χθες το βράδυ.

Σήμερα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχίσουν, θα παρουσιάσουν όμως σημαντική εξασθένηση από το απόγευμα. Οι βροχές και οι καταιγίδες στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής και χαλαζοπτώσεις.

Η μεταφορά σαχαριανής σκόνης κατά τόπους θα προκαλέσει λασποβροχές. Οι νότιοι άνεμοι, που στα κεντρικά και νότια πελάγη φτάνουν κατά τόπους τα 7-8 Μποφόρ, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν σταδιακά και δεν θα ξεπερνούν τα 6-7 Μποφόρ.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τις απογευματινές ώρες σήμερα, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα διατηρήσουν την έντασή τους.

Στους χάρτες των Εικόνων 2 και 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος και ο υετός που αναμένεται το μεσημέρι και το βράδυ της Δευτέρας 26/02.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 25/2 έως τις 8 π.μ. της Δευτέρας 26/2, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν

στην Πεζούλα Καρδίτσας (42 χιλιοστά),

στην Σπάρτη (41),

στα Ριζώματα Ημαθίας (40),

στο Δίον Πιερίας (38),

στο Γύθειο (38)

και στους Μολάους Λακωνίας (38).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.