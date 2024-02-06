Λογαριασμός
Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες , νοτιάδες και τοπικές βροχές την Πέμπτη και την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ,  θα ανέβει το μεσημέρι , στις περισσότερες περιοχές,  στους 19 με 20 βαθμούς.

Την  Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Άνεμοι :  Δ – ΝΔ   4 με 6  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη  τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ , τα Ν , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα  που την Παρασκευή θα περιοριστούν στα ΝΑ και σχετικά  γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Τέλος το Σάββατο , αραιή  συννεφιά , ενισχυμένοι νοτιάδες κυρίως στο Ιόνιο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Τρίτη  Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Ν – ΝΔ  2 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20  βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς 

