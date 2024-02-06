Σήμερα Τρίτη Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στις περισσότερες περιοχές, στους 19 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι : Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ , τα Ν , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα που την Παρασκευή θα περιοριστούν στα ΝΑ και σχετικά γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Τέλος το Σάββατο , αραιή συννεφιά , ενισχυμένοι νοτιάδες κυρίως στο Ιόνιο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Τρίτη Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Ν – ΝΔ 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

