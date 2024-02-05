Αλκυονίδες μέρες και σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας - Έως τους 20 βαθμούς ο υδράργυρος

Λιακάδα με άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου προβλέπει για σήμερα το δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σε επίπεδα υψηλότερα για την εποχή κατά 5 με 6 βαθμούς. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και στη Θράκη δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στην Κρήτη 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στις Κυκλάδες θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.