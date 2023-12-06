Σήμερα Τετάρτη Σε όλη τη χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα Δυτικά , στη Θεσσαλία και τις Σποράδες , το Β. και Α. Αιγαίο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, και κυρίως στα βορειοδυτικά. Η ένταση των ανέμων τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 17 με 18 βαθμούς, και στο Αιγαίο έως 20 με 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α. Αιγαίο που την Παρασκευή βαθμιαία θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ θα επικρατήσουν Β Άνεμοι όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι , και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: αρχικά Νότιοι και στη συνέχεια Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα . Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ με εξασθένιση. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

