Βροχερός θα είναι και σήμερα, Τετάρτη ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες ωστόσο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από τα δυτικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, έως τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο (κυρίως στα νότια), τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Αττικής), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα), τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως την Πιερία) και μέχρι νωρίς το βράδυ στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και στα υπόλοιπα από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα σε δυτικούς με σταδιακή εξασθένιση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 02 έως 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 06 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία) έως νωρίς το απόγευμα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι και από τα δυτικά.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο (κυρίως στα νότια), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο . Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Από τις πρωινές ώρες αναμένεται βαθμιαία ύφεση των φαινομένων και αργότερα βελτίωση.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα νότια δυτικοί ίδιας έντασης στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς ίδιας έντασης με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές από τις πρωινές ώρες έως νωρίς το βράδυ και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι σε δυτικούς 4 με 6 με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως νωρίς το απόγευμα κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και στις Σποράδες, και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές έως τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια έως νωρίς το απόγευμα και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-12-2023

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα στα ανατολικά τα φαινόμενα θα ενταθούν, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και θα κυμανθεί, στα βόρεια από 0 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 07 έως 16 με 18 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πηγή: skai.gr

