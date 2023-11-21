Λογαριασμός
Από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας , βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την Τετάρτη, αλλά χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά , που βαθμιαία θα αυξηθεί. Από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δυτικά , τα Νότια και το ανατολικό Αιγαίο.  Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 18 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.                                                  

Την Τετάρτη και την Πέμπτη  Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα,  και θα είναι περισσότερες και εντονότερες την Τετάρτη.   Άνεμοι Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Τέλος Βροχερός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο  κυρίως στη Δυτική Ελλάδα , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.   Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

