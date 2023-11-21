Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά , που βαθμιαία θα αυξηθεί. Από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δυτικά , τα Νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 18 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και θα είναι περισσότερες και εντονότερες την Τετάρτη. Άνεμοι Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Τέλος Βροχερός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

