Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά , που βαθμιαία θα αυξηθεί. Από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δυτικά , τα Νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 18 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και θα είναι περισσότερες και εντονότερες την Τετάρτη. Άνεμοι Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.
Τέλος Βροχερός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Αττική
Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς .
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.
- Αίθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις - Στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος- Πού θα βρέξει
- Καιρός: Πότε «χαλάει» - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες
- Από την Τετάρτη βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την Τετάρτη, αλλά χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.