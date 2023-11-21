Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Ανοδος της θερμοκρασίας ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Μακεδονία - Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν σποραδικές βροχές στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, που τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα στα δυτικά πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικοκού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στα δυτικά, τη Θράκη, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά από 09 έως 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

