Καιρός: Πότε «χαλάει» - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ αλλά γρήγορα στα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ, οι οποίες στη δυτική Μακεδονία θα είναι πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, οι οποίες στα νησιά του Ιονίου θα είναι πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στην Κρήτη 5 μποφόρ. Βαθμιαία στις Κυκλάδες νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι:Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-11-2023

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές αρχικά στη Θράκη και από το μεσημέρι βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, την Ηπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και από το μεσημέρι στα πελάγη 6 μποφόρ.

Ανοδος της θερμοκρασίας ως προς τις ελάχιστες τιμές.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα σποραδικών βροχών στη Θράκη και από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και το βράδυ στη Θράκη 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: αυξημένες Νεφώσεις με σποραδικές βροχές μετά το μεσημέρι.

Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και από το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και από το βράδυ σποραδικές βροχές και πιθανώς στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη και καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και από το αργά το απόγευμα σποραδικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-11-2023

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στα δυτικά, τη Θράκη, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά από 09 έως 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-11-2023

Αστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σταματήσουν.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-11-2023

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-11-2023

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τη Θράκη και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

