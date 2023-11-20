Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 20 βαθμούς.

Την Τρίτη Από το απόγευμα , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά τα Νότια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά , τα Νότια , και το Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Τέλος Βροχερός θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή κυρίως στα Κεντρικά και Νότια , ενώ φαίνεται πως το Σ/Κ λιγοστεύουν αρκετά οι βροχές και θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

