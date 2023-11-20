Λογαριασμός
Από την Τετάρτη βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την Τετάρτη, αλλά χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Γενικά αίθριος καιρός.   Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 20 βαθμούς.                                                      

Την Τρίτη Από το απόγευμα , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά τα Νότια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. 

Την Τετάρτη και την Πέμπτη  Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά , τα Νότια , και το Ανατολικό Αιγαίο.  Άνεμοι Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Τέλος Βροχερός θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή  κυρίως στα Κεντρικά και Νότια , ενώ φαίνεται πως το Σ/Κ λιγοστεύουν αρκετά οι βροχές και θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος.   Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

