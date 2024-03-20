Άστατο το σκηνικό του καιρού και σήμερα με πιθανώς τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και την Εύβοια.



Ειδικότερα, στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους στην Πελοπόννησο.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά έως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη βόρεια χώρα και τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία καθώς και στα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα τοπικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα στην Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές στην Εύβοια. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα οι βροχές θα περιοριστούν στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τμήματα και τις Σποράδες 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

