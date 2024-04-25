Λογαριασμός
Τοπικές βροχές σήμερα Πέμπτη , απογευματινή αστάθεια στα Βόρεια , αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Δεν αναμένονται βροχές την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Τοπικές βροχές θα σημειωθούν  στα Δυτικά και Βόρεια , σποραδικές καταιγίδες το πρωί στα ΒΔ και το απόγευμα στα ΒΑ.  Οι Άνεμοι  Δ  4 με 6  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 19 με 20 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 23  βαθμούς.

Την Παρασκευή γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα μόνο στα Β – ΒΑ   θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι Δ 3 με 5 και στα ΝΑ τοπικά 6 μποφόρ ,  και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , κυρίως στα Δ και Β

Τέλος το Σ/Κ  γενικά αίθριος καιρός και μόνο το Σάββατο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά,  θα σημειωθούν τοπικές μπόρες  , οι Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7  μποφόρ και την Κυριακή τοπικά 8  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Δυτικοί   4 με 5  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα βελτίωση. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

