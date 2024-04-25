Σήμερα Πέμπτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά και Βόρεια , σποραδικές καταιγίδες το πρωί στα ΒΔ και το απόγευμα στα ΒΑ. Οι Άνεμοι Δ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 19 με 20 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα μόνο στα Β – ΒΑ θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι Δ 3 με 5 και στα ΝΑ τοπικά 6 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , κυρίως στα Δ και Β

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός και μόνο το Σάββατο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , οι Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και την Κυριακή τοπικά 8 Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα βελτίωση. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

