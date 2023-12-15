Οι βροχές και οι καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται στη δυτική και τη βόρεια χώρα αναμένεται τις επόμενες ώρες να ενταθούν και να επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Παράλληλα, από το απόγευμα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα και κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τα ημιορεινά, ενώ αύριο θα χιονίσει και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή τις επόμενες ώρες σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, ενώ αύριο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και στα κεντρικά τμήματα της χώρας κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Σήμερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και από το απόγευμα στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο.

β) Από αύριο νωρίς το πρωί, θα υπάρξει ύφεση των φαινομένων στα δυτικά, αλλά στην ανατολική χώρα (κυρίως στις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανόν τη Χαλκιδική) τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα έως και το απόγευμα.

γ) Μετά το απόγευμα του Σαββάτου τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Σε αυτές τις περιοχές, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν κατά την διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή.

Β. Χιονοπτώσεις, που κατά τόπους θα είναι πυκνές, θα σημειωθούν :

α) Τις επόμενες ώρες σήμερα στη δυτική Μακεδονία (και μέσα στις πόλεις), τα ορεινά της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδος και της Κεντρικής, ενώ προς το βράδυ θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (σε περιοχές με υψόμετρο από 500 μέτρα και πάνω). Απόψε τη νύχτα προς αύριο, θα χιονίσει και στα ορεινά των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

β) Αύριο (16/12) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Κεντρικής και τη Βόρειας Ελλάδος, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (περίπου από 200μ). Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Γ. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν:

α) Σήμερα από το απόγευμα στη βορειοανατολική Ελλάδα και κυρίως στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

β) Αύριο αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο και από μεσημέρι σε όλο το Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

γ) Tην Κυριακή (17/12) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο στα 8 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι, ενώ σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα και μετά.

Δ. Παγετός θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ελλάδα που τοπικά την Κυριακή στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Επισημαίνουμε ότι οι επικαιροποιήσεις των έκτακτων δελτίων που θα γίνονται ανά 12 ώρες, αποτελούν συνέχεια του αρχικού Δελτίου Επιδείνωσης και δεν είναι νέα Έκτακτα Δελτία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.