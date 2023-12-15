Χειμωνιάτικο θα είναι απο σήμερα μέχρι και την Κυριακή το σκηνικό του καιρού, με καταιγίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας

Σήμετα Παρασκευή προβλέπονται καταιγίδες τοπικά ισχυρές στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα νησιά του βόρειου και κεντρικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάννησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση στα βόρεια και θα κυμανθεί από -01 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 07 έως 19 και στη νησιωτική χώρα από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ στα ημιορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και βαθμιαία στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 στρεφόμενοι σταδιακά σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αρχικά στη Θεσσαλία και τις Σποράδες και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τη νύχτα. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά στα βόρεια σε βορειοανατολικούς ενισχυόμενους.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματισθούν ομίχλες.

Ανεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-12-2023

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Στην ανατολική χώρα και κυρίως στις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανόν τη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα είναι κατα τόπους ισχυρά ως και το απόγευμα. Μετά το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εξασθενήσουν και σε αυτές τις περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στα ημιορεινά της Κεντρικής και της Βόρειας χώρας, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 7 και στα ανατολικά και τα νότια 7 με 8 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Συγκεκριμένα, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία θα κυμανθεί από (μείον) -04 έως 07 με 09, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από (μείον) -04 έως 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα από 06 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-12-2023

Στην ανατολική και νότια χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια τις πρωινές ώρες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά και νότια πελάγη από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση η οποία θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα.

Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ισχυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.