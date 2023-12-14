Βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική συνοδευόμενο από μετωπική δραστηριότητα κινείται νοτιοανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή (15-12-2023) το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ το Σάββατο (16-12-2023) θα χιονίσει και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή κυρίως το Σάββατο οπότε στα κεντρικά και τα βόρεια θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Από το απόγευμα της Παρασκευής (15-12-2023) στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο.

β) Από το πρωί του Σαββάτου (16-12-2023) θα υπάρξει ύφεση των φαινομένων στα δυτικά, αλλά στην ανατολική χώρα (κυρίως στις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανόν τη Χαλκιδική) τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα έως και το απόγευμα.

γ) Μετά το απόγευμα του Σαββάτου (16-12-2023) τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας θα εξασθενήσουν και σε αυτές τις περιοχές.

Β. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν :

α) Aπό τo μεσημέρι της Παρασκευής (15-12-2023) στα ορεινά της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδος, ενώ προς το βράδυ θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο θα χιονίσει και στα ορεινά των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

β) Το Σάββατο (16-12-2023) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Κεντρικής και τη Βόρειας Ελλάδος, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδυνές ώρες.

Γ. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν:

α) Tο Σάββατο (16-12-2023) αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο και από μεσημέρι σε όλο το Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

β) Tην Κυριακή (17-12-2023) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στα 8 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Δ. Παγετός θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ελλάδα που τοπικά την Κυριακή στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

