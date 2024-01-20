Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 19-01-2024/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας

Αναλυτικά:

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα μας σήμερα Σαββάτο (20-01-24) από τα βόρεια με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (της τάξεως των 8 - 10 βαθμών Κελσίου) και χιονοπτώσεις κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης καθώς σε ημιορεινές περιοχές.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή θα χιονίσει και στα πεδινά της βόρειας Ελλάδος καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδος.

β) Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης ενώ θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

γ) Τη Δευτέρα (22-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν:

α) Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νοτιοδυτικό Αιγαίο.

β) Την Κυριακή (21-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα επεκταθούν και στο υπόλοιπο Αιγαίο.

γ) Από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (23-01-24).

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται:

α. Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στην Ήπειρο, την ανατολική Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τις Σποράδες.

β. Την Κυριακή (21-01-24) μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες. Από την αρχή της ημέρας μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τη νύχτα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Χιονίζει στη Φλώρινα

Ήδή έχει ξεκινήσει η έντονη χιονόπτωση στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία με τη Φλώρινα να έχει ντυθεί στα λευκά.

Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αλυσίδες στη Θεσσαλονίκη

νακοίνωση ενόψει της κακοκαιρίας εξέδωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καλώντας τους οδηγούς όλων των οχημάτων να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε, η Περιφερειακή οδός της πόλης θα είναι κλειστή από τις 2 μ.μ. για φορτηγά και λεωφορεία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τροχαίας:

«Ανακοινώνεται ότι, ενόψει επικείμενης εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρους άνω του 1,5 τόνου, καθώς και όλων των λεωφορείων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Λαχαναγοράς, της εδαφικής αρμοδιότητας της ανωτέρω Υπηρεσίας, από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) έως την ύφεση των καιρικών φαινομένων.

Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται: τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κλπ.), τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα οχήματα που μεταφέρουν αλάτι, τα εκχιονιστικά μηχανήματα

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εξαιρούμενων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) και αφορά σε όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσσαλονίκης)».

