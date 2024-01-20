Λογαριασμός
Το έστρωσε στη Φλώρινα - Έντονη χιονόπτωση (Βίντεο)

Έντονη είναι η χιονόπτωση στη Φλώρινα και όπως φαίνεται στο βίντεο το έχει στρώσει για τα καλά

Χιόνια

Ακραία είναι η μεταβολή του καιρού από σήμερα Σάββατο με τα πρώτα χιόνια να πέφτουν ήδη στα ορεινά. Έντονη είναι η χιονόπτωση στη Φλώρινα και όπως φαίνεται στο βίντεο το έχει στρώσει για τα καλά με τις αυλές να έχουν ντυθεί στα «λευκά».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης οι οποίες σταδιακά έως τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς καθώς σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μακεδονίας και της Θράκης. 

Πηγή: skai.gr

