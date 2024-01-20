Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σε όλη τη χώρα από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια προβλέπει για σήμερα, Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν βαθμιαία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και από το απόγευμα και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ενώ από τη νύχτα θα επεκταθούν σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και στα ορεινά ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 ενώ γρήγορα από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 7 με 8 και στο βόρειο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα νότια αναμένεται να κυμανθεί στους 15 με 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει κατά τόπους τους 21 βαθμούς Κελσίου. Από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθεί παγετός στα βόρεια.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στο οδικό δίκτυο τόσο λόγω των χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων που αναμένονται όσο και λόγω του παγετού που θα επικρατεί κατά τόπους, το meteo δημιούργησε χάρτη όπου παρουσιάζονται οι συνθήκες που θα επικρατήσουν τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου. Όπως φαίνεται σε αυτόν, χιονοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας καθώς σε τμήματα της Ηπείρου και της Στερεάς.

Αναλυτικά η πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά, από το απόγευμα και σε ημιορεινές περιοχές ενώ από τη νύχτα θα επεκταθούν και σε πεδινές περιοχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι γρήγορα στα 6 με 7 και από το μεσημέρι στο Θρακικό στα 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από - 02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου καθώς και τα παραθαλάσσια τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 4 έως 13 και εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 7 και στα βόρεια θα φθάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 7 με 8 και τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια από 15 έως 20 και στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά και ημιορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοανατολικούς 6 με 7 και από το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 5 με 6 και το βράδυ θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, από το απόγευμα και στα ημιορεινά ενώ από τη νύχτα και σε πεδινές περιοχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-01-2024

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Σταδιακά θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο 9 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορείους με την ίδια ένταση. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται στα δυτικά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -06 (μείον έξι) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τους -03 (μείον τρείς) έως 10 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από τους 07 έως τους 11 με 14 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες στα βόρεια και τις βραδινές ώρες στα υπόλοιπα, ενώ στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-01-2024

Νεφώσεις στα κεντρικά και νότια τμήματα της ανατολικής χώρας με τοπικές βροχές στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από τα βόρεια τις βραδινές ώρες. Στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

