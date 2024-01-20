Σε εξέλιξη βρίσκεται σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο 20-21/01. Ήδή έχει ξεκινήσει η έντονη χιονόπτωση στη βόρεια Ελλάδα με τη Φλώρινα να έχει ντυθεί στα λευκά.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:

η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10-12 βαθμών Κελσίου

οι βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας

οι χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της βόρειας χώρας

οι καταιγίδες στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ραγδαία πτώση σήμερα Σαββάτο 20/01 στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας καθώς και στο Βόρειο Αιγαίο και την Κυριακή 21/01 στην υπόλοιπη χώρα. Η πτώση θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 20/01 στα βορειοδυτικά και στα βόρεια, θα επεκταθούν σταδιακά στα κεντρικά, ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης οι οποίες σταδιακά έως τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς καθώς σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μακεδονίας και της Θράκης. Τη νύχτα του Σαββάτου 20/01 προς Κυριακή 21/01 χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Μετά το πρωί της Κυριακής τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στα ορεινά της Ηπείρου, στα Κεντρικά και Νοτία ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στο Νότιο Ιόνιο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στην Ανατολική Κρήτη και στα Νότια Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν.

Στους Χάρτες 1 και 2 παρουσιάζεται η βροχή (πράσινες αποχρώσεις) και το χιόνι (μωβ αποχρώσεις) που αναμένεται το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου 20/01.

Χάρτης 1. Βροχή (πράσινες αποχρώσεις) και χιόνι (μωβ αποχρώσεις) που αναμένεται το απόγευμα του Σαββάτου 20/01



Χάρτης 2. Βροχή (πράσινες αποχρώσεις) και χιόνι (μωβ αποχρώσεις) που αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου 20/01

Στον Χάρτη 3 παρουσιάζεται το συνολικό ύψος χιονόπτωσης που αναμένεται έως το πρωί της Κυριακής 21/01.

Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αλυσίδες στη Θεσσαλονίκη

νακοίνωση ενόψει της κακοκαιρίας εξέδωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καλώντας τους οδηγούς όλων των οχημάτων να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε, η Περιφερειακή οδός της πόλης θα είναι κλειστή από τις 2 μ.μ. για φορτηγά και λεωφορεία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τροχαίας:

«Ανακοινώνεται ότι, ενόψει επικείμενης εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρους άνω του 1,5 τόνου, καθώς και όλων των λεωφορείων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Λαχαναγοράς, της εδαφικής αρμοδιότητας της ανωτέρω Υπηρεσίας, από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) έως την ύφεση των καιρικών φαινομένων.

Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται: τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κλπ.), τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα οχήματα που μεταφέρουν αλάτι, τα εκχιονιστικά μηχανήματα

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εξαιρούμενων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) και αφορά σε όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσσαλονίκης)».

