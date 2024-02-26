Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και τις απογευματινές της Δευτέρας στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Αττικής), τις Κυκλάδες, την Κρήτη (κυρίως στα νότια), την Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στην Εύβοια και τις Σποράδες και από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αρχικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα μέχρι και το μεσημέρι.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στα βόρεια σε ανατολικών και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία αν και θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά από το μεσημέρι τα φαινόμενα στη Θράκη θα σταματήσουν και από το απόγευμα στη Μακεδονία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές στην Πελοπόννησο. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν ενώ στα βόρεια ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου ως 15 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι τοπικά ισχυρά, σταδιακά μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά με σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Τη νύχτα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και γρήγορα κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρές από τη Χίο και νοτιότερα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα ανατολικά και τα θαλάσσια τμήματα με βαθμιαία εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και εκ νέου από τις προμεσημβρινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και σταδιακά από το μεσημέρι ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στον Θερμαϊκό βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-02-2024

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νότια τμήματα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων θα είναι κατά τόπους ισχυρά, γρήγορα στα νοτιοανατολικά θα εξασθενήσουν και στα υπόλοιπα θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 18 και κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

