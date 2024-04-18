Σήμερα Πέμπτη Στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι Δ 4 με 6 μποφόρ, και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με23 βαθμούς.

Την Παρασκευή Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Δ – Κ και Β και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα , τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρά. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α , βαθμιαία θα εξασθενήσουν , και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η ένταση των ανέμων στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

