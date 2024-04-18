Λογαριασμός
Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι , θα δώσει τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.  Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι Δ  4 με 6  μποφόρ, και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με23 βαθμούς.

Την Παρασκευή Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Δ – Κ και Β και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα , τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρά. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α , βαθμιαία θα εξασθενήσουν , και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.  Η ένταση των ανέμων στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δ  4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά  πρόσκαιρα αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα ,  οπότε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς 

