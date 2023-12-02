Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην ανατολική και νότια χώρα από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου - Σαμοθράκης).

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τόπους την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

