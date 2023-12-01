ΣΑΒΒΑΤΟ
Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές.
Άνεμοι Ν-ΝΔ ως τα 7 μποφόρ (Β. Ιόνιο και Α-ΒΑ Αιγαίο).
ΚΥΡΙΑΚΗ
Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.
Διατήρηση των ισχυρών Ν-ΝΔ ανέμων στο Α-ΒΑ Αιγαίο.
ΔΕΥΤΕΡΑ
Παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.
Άνεμοι ως 6 μποφόρ.
ΤΡΙΤΗ
Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές.
Εξασθένηση των ανέμων.
ΤΕΤΑΡΤΗ
Βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στη Δ. Ελλάδα, τις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας και τα νησιά του Α. Αιγαίου ίσως είναι έντονα.
Άνεμοι ως τα 7 μποφόρ.
