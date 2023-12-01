Σύμφωνα με το δίκτυο 51 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα, τον φετινό Νοέμβριο η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε ακραία υψηλά επίπεδα σχεδόν στο σύνολο της χώρας, σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019.

Ο φετινός Νοέμβριος χαρακτηρίστηκε από πολλές ημέρες με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, και εκτός από τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ήταν ο πιο θερμός Νοέμβριος από το 2010. Στη Θεσσαλία, στα Νησιά του Αιγαίου, και στην Κρήτη καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται 2,5 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εξαιρετικά θερμός ήταν και για τη Στερεά Ελλάδα (+2,1 °C).

Ο χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας τον Νοέμβριο 2023 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Άξιο αναφοράς είναι το πανευρωπαϊκό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο στον μετεωρολογικό σταθμό του meteo.gr/ΕΑΑ στο Σίσι Λασιθίου της Κρήτης. Η θερμοκρασία έφτασε στις 4 Νοεμβρίου 2023 τους 35,1 °C.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του μήνα Νοεμβρίου ανά έτος, ανάλογα με τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Για τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου ήταν ο πιο θερμός μήνας τα τελευταία 15 χρόνια, και για τη Στερεά Ελλάδα ο 2ος πιο θερμός. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα εκδηλώθηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, της τάξης των 6-9 °C.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +2,2 °C, με 27 από τις 30 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, 24 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +1,3 ºC πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στην Πάρο, στην Τήνο, και στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ημέρες με θετική απόκλιση θερμοκρασίας (28 ημέρες) και ακολουθούν ο Βόλος και η Σκόπελος με 27 ημέρες. Η μεγαλύτερη απόκλιση μέσης μηνιαίας μέγιστης θερμοκρασίας σημειώθηκε στη Λήμνο με +3,7 °C.

Στο τελευταίο γράφημα εμφανίζονται οι τιμές των αποκλίσεων και για τους 51 μετεωρολογικούς σταθμούς.

