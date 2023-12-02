Σε όλη τη χώρα προβλέπονται Aραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές προβλέπονται για σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 06 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στη Θράκη όπου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ.Τη νύχτα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 5 με 7και στην Κρήτη νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

'νεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-12-2023

Στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και από το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα κυμανθεί από 05 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-12-2023

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που βαθμιαία θα περιοριστούν στα κεντρικά και νότια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-12-2023

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά της χώρας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία οι νεφώσεις στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τη νύχτα στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά το πρωί στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-12-2023

Αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

