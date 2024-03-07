Άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια ενώ αίθριος θα είναι με ανοιξιάτικες θερμικρασίες στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τα βορειότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς και τη Θεσσαλία.Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στη Χαλκιδική και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η πιθανότητα εκδήλωσης όμβρων στην Πελοπόννησο και την Κρήτη το μεσημέρι-απόγευμα είναι μικρή.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και σταδιακά από το μεσημέρι και στη Θράκη. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά ανατολικοί έως 4 μποφόρ. Το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά σποραδικές καταιγίδες.Το βράδυ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν στα βορειότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς και στα ορεινά των υπολοίπων περιοχών να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα το βράδυ θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στις Σποράδες όπου και θα ενταθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στο Θερμαικό βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

