Σήμερα Τετάρτη Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές , με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι Άνεμοι Δ 3 με 5 στα Νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 17 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη , Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια κυρίως από το απόγευμα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί 3 με 5 και στα Νότια μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Βόρειοι Άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος το Σ/Κ ,δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα Β του νομού και είναι πιθανό να βρέξει. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη με τοπικές βροχές από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

