Άστατος ο καιρός Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή , χωρίς αξιόλογες βροχές το Σ/Κ.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν  τοπικές βροχές ,  με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά κατά διαστήματα  αυξημένη με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι Άνεμοι Δ 3 με 5 στα Νότια 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 17  βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 19  βαθμούς.  

Την Πέμπτη , Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια κυρίως από το απόγευμα.  Οι Άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί 3 με 5 και στα Νότια  μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. 

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Βόρειοι Άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6   μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. 

Τέλος το Σ/Κ ,δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές ,  η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Κυριακή.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα Β του νομού και είναι πιθανό να βρέξει.  Άνεμοι: Μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη με τοπικές βροχές από αργά το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

