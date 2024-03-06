Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκανησα μεμονωμένες καταιγιίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησία Ιονίου Ηπείρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και το βράδυ στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολική Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα βόρεια όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με την εκδήλωση τοπικών βροχών στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Θεσσαλία. Βαθμιαία μέχρι το μεσημέρι νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το Αιγαίο με την εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Θεσσαλία, τη Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν στα βόρεια και θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόνησσο και το Αιγαίο (και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά).

Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά σε υψόμετρο άνω των 900 μέτρων.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια θα γίνουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 18 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

