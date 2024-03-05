Πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις κυρίως στο Αιγαίο.

Στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ και από τα δυτικά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια 5 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί με εξασθένηση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κατά διαστήματα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στις Σποράδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-03-2024



Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.



Λίγα χιόνια θα πέσουν κυρίως στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

