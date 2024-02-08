Αλλάζει το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο

Μας αποχαιρετούν ως φαίνεται οι Αλκυονίδες Μέρες καθώς παρά το γεγονός πως ο καιρός αύριο θα είναι ιδιαιτέρως καλός, γενικά αίθριος με νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα Δωδεκάνησα και τα νότια μόνο να αναμένουν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες αντίστοιχα, το σκηνικό αλλάζει το σαββατοκύριακο και γίνεται συμβατότερο με την εποχή.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες αύριο θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και τα βορειοανατολικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 και τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-02-2024

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και το βράδυ στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι το απόγευμα στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς και κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-02-2024

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές, που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, που στα κεντρικά το βράδυ θα ενταθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα πελάγη 8 μποφόρ, που από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.



Πηγή: skai.gr

