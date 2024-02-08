Καιρός σήμερα: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις και βροχοπτώσεις

Τοπικές βροχές στα δυτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπει για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΥ. Σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.



Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς το βράδυ θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως και τις απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και πιθανώς το βράδυ θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 και τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες βροχές, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-02-2024

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες, όμως από το μεσημέρι και από τα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστεί ομίχλη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, που από το βράδυ στα δυτικά θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά και νότια τους 20 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.