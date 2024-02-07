Λογαριασμός
Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες , νοτιάδες και τοπικές βροχές την Πέμπτη και την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Αραιή συννεφιά , κατά τόπους πιο πυκνή , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ,  θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα Β  , ωστόσο θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 17 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 19 με 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη  τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ , τα Ν , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα  που την Παρασκευή θα περιοριστούν στα ΝΑ και σχετικά  γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , την Πέμπτη στο Αιγαίο τοπικά 7.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Το Σάββατο , αραιή  συννεφιά , ενισχυμένοι νοτιάδες κυρίως στο Ιόνιο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ – τα Β και το Α Αιγαίο.  Οι Νότιοι άνεμοι στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.   Αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Δ – ΝΔ   3 με 4   μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20  βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς 

