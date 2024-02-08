Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ , τα Ν , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στις περισσότερες περιοχές, στους 18 με 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο , αραιή συννεφιά , ενισχυμένοι νοτιάδες κυρίως στο Ιόνιο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ και Β. Οι Νότιοι άνεμοι στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.