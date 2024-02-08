Λογαριασμός
Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή , με βροχές , ενισχυμένους νοτιάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Βροχερές θα είναι οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ , τα Ν , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στις περισσότερες περιοχές,  στους  18 με 20 βαθμούς.

Την  Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , που βαθμιαία θα σταματήσουν.  Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο , αραιή  συννεφιά , ενισχυμένοι νοτιάδες κυρίως στο Ιόνιο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ και Β.  Οι Νότιοι άνεμοι στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.   Λίγη συννεφιά .  Άνεμοι: Δ    3 με 5   μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς 

