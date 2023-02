Ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Τα σημαντικότερα γεγονότα σε έναν συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ευρώπη

Τα κομβικά γεγονότα του συνεχιζόμενου πολέμου στο ευρωπαϊκό έδαφος - Το ημερολόγιο της ρωσικής εισβολής

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει να μιλά για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που ωστόσο, μετρά χιλιάδες θύματα, εκτοπισμένους, συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, αλλαγές στις γεωπολιτικές ισορροπίες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διαμορφώνει ένα νέο τοπίο σε όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν είναι ίδιο από την ημέρα που ξεκίνησε η εισβολή: Διαψεύστηκαν ακόμη και οι προβλέψεις ότι ο πόλεμος -σε ευρωπαϊκό έδαφος- θα τελείωνε πολύ γρήγορα. Αυτά είναι τα κομβικά γεγονότα.

24 Φεβρουαρίου



Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία

Σφοδρές μάχες ξεσπούν στη βόρεια Ουκρανία καθώς δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούν να καταλάβουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Μισθοφόροι της ομάδας Βάγκνερ κινούνται με στόχο τη δολοφονία του Ουκρανού προέδρου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταδίδει βίντεο με τον ίδιο να περπατά στους δρόμους του Κιέβου. Το μήνυμά του είναι απλό και σαφές. «Είμαι εδώ. Δεν καταθέτουμε τα όπλα».

Η κίνηση του πρώην κωμικού που έγινε πολιτικός συσπειρώνει τον κόσμο γύρω του.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Η ΕΕ ανοίγει τις πόρτες της σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που φεύγουν από την Ουκρανία, με γειτονικές χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία να υποδέχονται τον κύριο όγκο.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδικάζουν συντριπτικά την επιθετικότητα της Ρωσίας και η Δύση επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μάρτιος: Φρίκη στη Μπούκα



Οι συνέπειες από τη ρωσική εισβολή επηρεάζουν σε όλο τον κόσμο.

Οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας αυξάνονται καθώς η προσοχή στρέφεται στον ευρύτερο αντίκτυπο του πολέμου. Υπάρχουν έντονες ανησυχίες για το κόστος ζωής στη Δύση, ενώ η επισιτιστική ασφάλεια προκαλεί ανησυχία σε τεράστια τμήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις συναντούν πεισματική αντίσταση γύρω από το Κίεβο και η προέλασή τους δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο πίστευαν όλοι στην αρχή. Η στρατιωτική επιμελητεία και οι επικοινωνίες των ρωσικών δυνάμεων καταρρέουν.

Ανώτεροι Ρώσοι διοικητές σκοτώνονται προσπαθώντας να ελέγξουν τι συμβαίνει στο μέτωπο.

Αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα πολέμου προκύπτουν καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται από περιοχές γύρω από το Κίεβο. Εκατοντάδες πτώματα αμάχων βρίσκονται σε ομαδικούς τάφους στη Μπούκα. Πολλοί δέθηκαν και πυροβολήθηκαν από κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι έφεραν σημάδια βασανιστηρίων και βιασμού.

Αλλά η προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει την ουκρανική πρωτεύουσα είχε αποτύχει.

Η Ρωσία αρχίζει να καταστρέφει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με πολλούς τοπικούς σταθμούς να κλείνουν και η πρόσβαση σε ξένα μέσα ενημέρωσης έχει περιοριστεί.

Απρίλιος: Μια νέα φάση πολέμου



Ρωσική πυραυλική επίθεση πλήττει έναν σιδηροδρομικό σταθμό στο Kramatorsk στις 8 Απριλίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 50 άμαχους -- μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά -- και τραυματίζοντας περισσότερους από 100. Οι περισσότεροι από αυτούς προσπαθούσαν να απομακρυνθούν σε ασφαλές μέρος, λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Αυτή η καταστροφή ξεκινά τον άξονα της Μόσχας προς τα ανατολικά καθώς ξεκινά μια νέα επίθεση για να καταλάβει τις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.

Ένας ουκρανικός πύραυλος βυθίζει τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το Moskva. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα για τη ναυτική υπεροχή και το στρατιωτικό κύρος της Μόσχας.

Οι γονείς αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την τύχη των αγνοουμένων γιων τους, καθώς οι αρχές τηρούν σιωπή σχετικά με τις απώλειες μεταξύ του 500μελούς πληρώματος του πλοίου.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών της Ουκρανίας έχουν πλέον εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, λέει ο ΟΗΕ.

Μάιος: Το ΝΑΤΟ μεγαλώνει



Η Σουηδία και η Φινλανδία κάνουν γνωστές τις προσπάθειές τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αν και υπάρχει πολιτική αντίθεση από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Τόσο η Σουηδία, όσο και η Φινλανδία ήταν στενά ευθυγραμμισμένες με το ΝΑΤΟ για δεκαετίες, αλλά όχι επίσημα μέρη του οργανισμού.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε την επέκταση του ΝΑΤΟ ως έναν από τους κύριους λόγους για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ρωσία πραγματοποιεί την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου για να σηματοδοτήσει την ήττα του Ναζισμού από την ΕΣΣΔ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ουκρανία κερδίζει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αν και η ιταλική αστυνομία αποκαλύπτει ότι η εκδήλωση έγινε στόχος Ρώσων χάκερ.

Μαχητές στο χαλυβουργείο Azovstal -- τον τελευταίο θύλακα της ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη -- τελικά υψώνουν τη λευκή σημαία, έχοντας μείνει επί εβδομάδες.



Ιούνιος: 100 μέρες πολέμου



Έχουν περάσει 100 μέρες πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες είναι νεκροί, εκατομμύρια άλλοι έχουν ξεριζωθεί από τα σπίτια τους και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί χώροι της Ουκρανίας καταστρέφονται από τις μάχες.

Η Nike εγκαταλείπει τη Ρωσία και γίνεται η τελευταία σε μια σειρά δυτικών εμπορικών σημάτων που εγκαταλείπει τη χώρα λόγω του πολέμου. Οι ειδικοί λένε ότι αυτές οι υψηλού προφίλ αποχωρήσεις, μαζί με τις διεθνείς κυρώσεις, ακρωτηριάζουν τη ρωσική οικονομία.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με την οικονομική ανθεκτικότητα της Ρωσίας και το εάν οι κυρώσεις είναι η σωστή προσέγγιση, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι επηρεάζουν αδικαιολόγητα τους απλούς Ρώσους και παίζουν με την αντιδυτική ρητορική της κυβέρνησης.

Μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση διαφαίνεται, με εκατομμύρια τόνους ουκρανικών σιτηρών να μαραζώνουν στα σιλό από την έναρξη του πολέμου.

Έως και 181 εκατομμύρια άνθρωποι σε 41 χώρες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και απόλυτο λιμό, δείχνουν οι προβλέψεις του ΟΗΕ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν το Φιδονήσι, ένα μικρό νησάκι στα ανοικτά των ακτών της νότιας Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC — BNO News (@BNONews) February 25, 2022

Ιούλιος: Ρωσική προέλαση στα ανατολικά



Η τελευταία πόλη στην ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ πέφτει στη συντριπτική ρωσική εισβολή. Οι εμπόλεμες δυνάμεις της Ουκρανίας επικεντρώνονται στην υπεράσπιση του Ντόνετσκ, του δεύτερου μέρους του πολύτιμου Ντονμπάς.

Το Donbas, μια βαριά βιομηχανοποιημένη περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, έχει γίνει ο τόπος της μεγαλύτερης μάχης στην Ευρώπη εδώ και γενιές.

Ο πληθωρισμός φτάνει σε υψηλά ρεκόρ στην Ευρωζώνη, με το ευρώ και το δολάριο να φθάνουν στην ισοτιμία (1 ευρώ = 1 USD).

Η Ρωσία αρχίζει να κλείνει περιοδικά τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση στην Ευρώπη. Ο φόβος μιας ενδεχόμενης ενεργειακής κρίσης ενόψει του χειμώνα πλανάται πάνω από την Ευρώπη.



Η Ουκρανία και η Ρωσία καταλήγουν σε μια συμφωνία ορόσημο που επιτρέπει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Αύγουστος: Σταματούν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν αεροπορική βάση στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

Καμία πλευρά δεν λέει τι πιστεύει ότι κρύβεται πίσω από τη σειρά των εκρήξεων, οι οποίες καταστρέφουν πολλά ρωσικά αεροπλάνα και προκαλούν ζημιές σε περισσότερα από 80 κτίρια. Αλλά ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Oleksii Reznikov προτείνει ότι οι «στρατιωτικοί» της Ρωσίας δεν τήρησαν έναν «πολύ απλό» κανόνα: «Μην καπνίζετε σε επικίνδυνα μέρη».



Η Ουκρανία και η Ρωσία φλερτάρουν με την καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία επί μήνες. Αλλά τώρα ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες λέει ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να σταματήσουν τις «αυτοκτονικές επιθέσεις» στο πυρηνικό εργοστάσιο, λέγοντας ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να σταματήσουν τη μάχη εκεί.

Δολοφονείται στη Μόσχα, η Ντάρια Ντούγκινα, αν και οι παρατηρητές πιστεύουν ότι ο πατέρας της Αλεξάντρ Ντούγκιν – επονομαζόμενος «ο εγκέφαλος του Πούτιν» – μπορεί να ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος.

Όλες οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη διακόπτονται στις 31 Αυγούστου, με τον ρωσικό κρατικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom να επικαλείται εργασίες συντήρησης στον αγωγό Nord Stream 1. Οι τιμές αυξάνονται αμέσως.

Σεπτέμβριος: Κινητοποίηση



Η Ουκρανία εξαπολύει ταχεία αντεπίθεση στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο, υποχρεώνοντας ρωσικές μονάδες σε υποχώρηση.

Ο Ζελένσκι υψώνει την ουκρανική σημαία στην πόλη Izium που έχει πληγεί από τον πόλεμο στις 10 Σεπτεμβρίου. Υπό την κατοχή της Ρωσίας για έξι μήνες, είναι μια μεγάλη στρατηγική νίκη για το Κίεβο. Εντοπίζονται μαζικοί τάφοι.

Ο Πούτιν ανακοινώνει μια «μερική κινητοποίηση» 300.000 στρατιωτών για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, πυροδοτώντας μια μαζική φυγή Ρώσων προκειμένου να αποφύγουν την επιστράτευση, προς τη Γεωργία και το Καζακστάν.



Σχεδόν 1.200 διαδηλωτές συλλαμβάνονται σε πόλεις σε όλη τη Ρωσία σε μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις.

Η Ρωσία προσαρτά επίσημα το Ντόνετσκ, τη Χερσώνα, το Λουχάνσκ και τη Ζαπορίζια στις 30 Σεπτεμβρίου. Σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου, ο Πούτιν λέει ότι οι προσαρτημένες περιοχές θα είναι μέρος της Ρωσίας «για πάντα»

Οκτώβριος: Η γέφυρα της Κριμαίας



Μια μεγάλη έκρηξη καταστρέφει τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, η οποία χρησιμεύει ως κύρια οδός ανεφοδιασμού για τις δυνάμεις της Μόσχας που μάχονται στην Ουκρανία. Συμβαίνει μια μέρα μετά τα γενέθλια του Πούτιν.

Το Κίεβο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την έκρηξη, αν και η Ρωσία μιλά για τον «ουκρανικό τρόμο». Το κύρος της Ρωσίας στην περιοχή δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα.

Η Ρωσία αρχίζει να βομβαρδίζει την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, αποκλείοντας το ρεύμα και τη θέρμανση ενόψει του χειμώνα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος πληθωρισμός βυθίζουν στη φτώχεια άλλα τέσσερα εκατομμύρια παιδιά, σύμφωνα με έκθεση του Οκτωβρίου της UNICEF. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς -- 2,8 εκατομμύρια -- είναι Ρώσοι.

Νοέμβριος: Η Χερσώνα απελευθερώθηκε



Ουκρανικά στρατεύματα εισχωρούν στη Χερσώνα στις 11 Νοεμβρίου.

Center of Kherson right now.



Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.



Imagine all the emotions on that square!



Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

Η πόλη που κάποτε φιλοξενούσε 250.000 ανθρώπους, ήταν από τις πρώτες που έπεσαν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων, κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου.



Η Πολωνία έχει τεθεί σε συναγερμό μετά από έκρηξη κοντά στα ουκρανικά σύνορα με δύο νεκρούς. Αποδεικνύεται ότι η φονική έκρηξη προκλήθηκε από ουκρανικό πύραυλο αεράμυνας.

Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη υποχωρεί, αλλά εξακολουθεί να είναι οδυνηρός διψήφιος αριθμός, αγγίζοντας το 10% τον Νοέμβριο. Η Ρωσία ελπίζει ότι οι αυξανόμενες τιμές καταναλωτή και τα νέα κύματα Ουκρανών προσφύγων θα διαβρώσουν την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών.

Το ΝΑΤΟ υπόσχεται να δεχτεί την Ουκρανία στη δυτική συμμαχία, αν και υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες για το πότε θα επιτραπεί στο Κίεβο να ενταχθεί.

Δεκέμβριος: Ζοφερές προειδοποιήσεις για την Άνοιξη



Ο Ζελένσκι πηγαίνει στις ΗΠΑ -- η πρώτη του επίσκεψη εκτός της χώρας από την έναρξη του πολέμου.

Λέγοντας ότι η Ουκρανία «δεν θα είναι ποτέ μόνη», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπόσχεται να στείλει συστήματα αεράμυνας Patriot για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποτρέψει τις ρωσικές επιθέσεις στην ενεργειακή της υποδομή.

Οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να προμηθεύσουν αυτό το όπλο μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία λόγω των φόβων ότι θα πυροδοτήσουν τις εντάσεις με τη Ρωσία. Η Μόσχα προειδοποιεί την Ουάσιγκτον για την αποστολή περισσότερων όπλων στο Κίεβο.

Οι ουκρανικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να κατακτήσει ξανά το Κίεβο το νέο έτος, μετά την αποτυχημένη επίθεσή της στην αρχή του πολέμου.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη να διαπραγματευτεί» με την Ουκρανία - ένα αίτημα που αποκλείεται από τους ηγέτες στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί δημόσια τη λέξη «πόλεμος» για να αναφερθεί στην εισβολή της χώρας του για πρώτη φορά.

Ιανουάριος 2023: Δεξαμενές, τανκς, τανκς



Εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης, η Γερμανία συμφωνεί τελικά να προμηθεύσει την Ουκρανία με άρματα μάχης Leopard 2, ανοίγοντας το δρόμο για τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Κάποιοι χαιρέτησαν την κίνηση ως σημαντική ώθηση στην πολεμική προσπάθεια του Κιέβου - που θα μπορούσε να επιτρέψει νέες επιθέσεις - αν και άλλοι αμφισβήτησαν αν ο αριθμός των αρμάτων είναι αρκετός και αν η Ουκρανία θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης. Η Ρωσία το χαρακτήρισε «κατάφωρη πρόκληση».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα «ρομπότ πολέμου» θα είναι μέρος του επόμενου σταδίου του πολέμου στην Ουκρανία;

Σχεδόν μόλις οι παραδόσεις των τανκς πήραν το πράσινο φως, το Κίεβο άρχισε να ζητά μαχητικά αεροσκάφη -- κάτι που ο Scholz απέκλεισε κατηγορηματικά.

Μετά από μήνες σκληρών μαχών, η Ουκρανία παραδέχεται ότι αποσύρθηκε από την ανατολική πόλη Soledar.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκινούν κοινές ασκήσεις, πυροδοτώντας φόβους ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον σύμμαχό της για να ξεκινήσει μια νέα χερσαία επίθεση την άνοιξη.

Φεβρουάριος 2023

Ξαφνική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο, λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εισβολή στην Ουκρανία. «Στο πλευρό σας όσο χρειαστεί - Έκανε μεγάλο λάθος ο Πούτιν», είπε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας νέο πακέτο βοήθειας.

Διάγγελμα Πούτιν: Ολομέτωπη επίθεση στη Δύση, την οποία κατηγορεί ότι «άνοιξε το μπουκάλι με το τζίνι και σκόρπισε χάος και θάνατο». Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συνθήκη New Start για τα πυρηνικά

