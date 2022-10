Ο πληθωρισμός «βουλιάζει» την οικονομία: Στα πρόθυρα νέα κρίσης η ευρωζώνη - Τι δείχνει η έκθεση της Eurostat Οικονομία 22:18, 31.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο 10,4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία, ρεκόρ μετά τον Β' Παγκόσμιο - Στην Ελλάδα έσπασε το ψυχολογικό φράγμα του 10%, πέφτοντας στο 9,8% - Προάγγελος για νέα αύξηση επιτοκίων από 0,50% έως 0,75%, αλλά και φόβοι για ύφεση