Γέφυρα της Κριμαίας: Βαρύ χτύπημα στο γόητρο του Πούτιν – Θα επιχειρήσει αντίποινα;

Βαρύτατο πλήγμα στο γόητρο του Βλαντίμιρ Πούτιν πέτυχε το σαμποτάζ στο καύχημα του, τη γέφυρα του Κερτς, με το ερώτημα της διεθνούς κοινότητας να είναι πλέον πώς θα αντιδράσει ο απρόβλεπτος Ρώσος πρόεδρος, και τα αντίποινα -και σε επίπεδο εντυπώσεων- που θα επιχειρήσει στους Ουκρανούς, παρότι εκτιμάτι ότι βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο» στρατιωτικά.

Η έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, με τρεις νεκρούς, συνιστά προσωπικό πλήγμα για τον Ρώσο πρόεδρο, παρότι η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι οι δυνάμεις της δεν θα επηρεαστούν από πλευράς τροφοδοσίας στην «ειδική επιχείρησή τους», και ότι η επισκευή της είναι ζήτημα χρόνου με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται μερικώς.

Στα εγκαίνια αυτής της γέφυρας, της μεγαλύτερης της Ευρώπης το 2018 μήκους 19 χιλιομέτρων που κόστισε 3,9 δισεκ. δολάρια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε στήσει μια φιέστα με τον ίδιο να οδηγεί μάλιστα νταλίκα διασχίζοντάς τη δίκην «μεγάλου τιμονιέρη». Για τον ίδιο, το ρωσικό επίτευγμα της ρωσικής μηχανικής ήταν ύψιστης σημασίας να παραδοθεί και να φτιαχτεί επί των ημερών του. Η Πανρωσική Ένωση Ασφαλιστών αποτιμά τη ζημιά από την έκρηξη και τη φωτιά στη γέφυρα σε 200 έως 500 εκατομμύρια ρούβλια (3,3 με 8,2 εκατ. ευρώ).

Πάντως, αναλυτές διαφωνούν με τις εκτιμήσεις του Κρεμλίνου, σημειώνοντας ότι βρίσκεται πλέον σε στρατηγικά δεινότερη θέση μετά την έκρηξη και τις καταστροφές στη γέφυρα, καθώς έχασε μία από τις βασικές της οδικές αρτηρίες, μέσω των οποίων ανατροφοδοτούσε τα στρατεύματά της κυρίως στη Χερσώνα.

Σύμφωνα με τον ειδικό αναλυτή Σάμουελ Ραμάνι, η ζημιά στη γέφυρα του Κερτς αποτελεί στρατηγική οπισθοδρόμηση για τα στρατεύματα της Μόσχας.

«Έχουν περισσότερες από 20.000 δυνάμεις που έχουν κολλήσει στη Χερσώνα αυτή τη στιγμή. Έχουν χάσει την πρόσβαση σε γέφυρες, βασίζονται σε πορθμεία και χρειάζονται απεγνωσμένα πυρομαχικά, τρόφιμα και προμήθειες από την Κριμαία», δήλωσε.

«Η Ρωσία βρίσκεται στρατηγικά σε πιο δεινή κατάσταση από ό,τι ήταν στην αρχή της εβδομάδας», προσθέτει.

Η απώλεια του Χάρκοβο ήταν μια σημαντική ηθική και υλικοτεχνική οπισθοδρόμηση για τη Ρωσία, και η απώλεια του Λάιμαν έκοψε μια άλλη υλικοτεχνική διαδρομή, η οποία «τους επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα».

Ο ίδιος προσθέτει: «Όποτε η Ρωσία προσπάθησε να διαλύσει τις δυνάμεις της, πάντα αποτύγχανε, αλλά η Ουκρανία ήταν σε θέση να διατηρήσει επιθέσεις στο Λουχάνσκ, το Ντόνετσκ και τη Χερσώνα ταυτόχρονα. Μπορεί τώρα να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη Ζαπορίζια».

Ο Ραμάνι προσθέτει ότι αυτό αποτελεί «μεγάλη ανησυχία» για τη Ρωσία, καθώς η Ουκρανία μπορεί να έχει περισσότερο έδαφος από ό,τι είχε τον Φεβρουάριο μέχρι να φτάσουν 20.000 στρατιώτες της στην πρώτη γραμμή. «Οι δυνάμεις της Ρωσίας μπορεί να μην έχουν επαρκείς γραμμές ανεφοδιασμού για να τροφοδοτηθούν και να εξοπλιστούν», τόνισε, όπως ανέφερε το BBC.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέθεσε στον στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν τη διοίκηση όλων των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν εμπλακεί στην Ουκρανία. Η αλλαγή αυτή ακολουθεί την απομάκρυνση, όπως αναφέρθηκε στις αρχές της εβδομάδας των δύο διοικητών από τις συνολικά πέντε στρατιωτικές διοικήσεις της Ρωσίας, και τις -ουκρανικές- αναφορές για «υπόγειο πόλεμο» FSB – ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η ουκρανική προεδρία υπονόησε το Σάββατο ότι η έκρηξη από την οποία καταστράφηκε εν μέρει η γέφυρα της Κριμαίας, ήταν το αποτέλεσμα μιας «εσωτερικής» διαμάχης στους κύκλους της εξουσίας στη Μόσχα, διαβεβαιώνοντας ότι από πίσω κρύβεται «ρωσικός δάκτυλος».

«Σημειώνουμε ότι το φορτηγό που εξερράγη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μπήκε στην γέφυρα από τη ρωσική πλευρά. Επομένως, στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις (…) όλα αυτά υποδηλώνουν σαφέστατα ένα ρωσικό ίχνος», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Now seriously. FSB/PMC try to eliminate leadership of Defense Ministry/GHQ. Before personnel change, FSB is in knockdown — missed Putin's bridge explosion. Defense Ministry can now blame FSB for the future South loss. Isn’t it obvious who made an explosion? Truck arrived from RF.