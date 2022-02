Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε σήμερα ότι βρίσκεται στο Κίεβο για να «υπερασπιστεί» την Ουκρανία, παρά την προώθηση των Ρώσων στρατιωτών, σε βίντεο όπου εμφανίζεται μαζί με τους στενούς συνεργάτες του, έξω από το κτίριο της προεδρίας.

«Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε βίντεο που αναρτήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο και την ομάδα του έξω από το προεδρικό μέγαρο.

«Βρισκόμαστε όλοι εδώ, οι στρατιώτες μας είναι εδώ, οι πολίτες, η κοινωνία, είμαστε όλοι εδώ, για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας, το κράτος μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι.

Δίπλα του εμφανίστηκαν ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ, ο προσωπάρχης του και ένας στενός σύμβουλός του.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs